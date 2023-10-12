الخارجية الإندونيسية: سيتم إجلاء مواطنينا من فلسطين بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا

أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أن إجلاء المواطنين الإندونيسيين من فلسطين سيتم بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا وسط الهجمات المستمرة هناك.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن مارسودي قولها على هامش الاجتماع الأول رفيع المستوى للدول الأرخبيلية والجزرية الذي يعقد في جاكرتا: "لدينا بالفعل البيانات عن عدد الإندونيسيين، وهناك خطة إجلاء، لكن الوضع لا يسمح بالتحرك بعد".

وأضافت مارسودي: أنها طلبت الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء الإندونيسيين من قطاع غزة في فلسطين، والذي أصبح الهدف الرئيسي للغارات الجوية الإسرائيلية، كما تجري اتصالات مكثفة مع عدة أطراف، لضمان أمن وسلامة المواطنين الإندونيسيين كأولوية.

وتابعت: إن إندونيسيا تقوم حاليًا بإعداد خطة طوارئ لإجلاء المواطنين الإندونيسيين مع عدة سيناريوهات وتتضمن إمكانية إجلاء المواطنين الإندونيسيين عبر الدول الأقرب إلى فلسطين.

وبناء على بيانات الوزارة، فإن هناك 45 إندونيسيا متواجدين حاليا في فلسطين، و10 منهم في قطاع غزة كما يوجد أيضًا 230 إندونيسيًا في عدة مواقع في إسرائيل.. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع مواطنين إندونيسيين ضحايا لأعمال العنف المستمرة.