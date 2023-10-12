الخارجية الفرنسية: 12 مواطنا فرنسيا قتلوا في إسرائيل منذ السبت الماضي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، اليوم /الخميس/، مقتل مواطن فرنسي آخر في الهجمات التي استهدفت إسرائيل منذ /السبت/ الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات إلى 12 فرنسيا.

وقالت آن كلير لوجندر إن فرنسا تأسف لمقتل مواطن فرنسي آخر، ما يرفع عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت إسرائيل إلى 12، مضيفة أن فرنسا "ليس لديها بعد أخبار عن 17 من مواطنيها ويعتبر اختفاؤهم مقلقا للغاية.

كما أعلنت أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ستتوجه إلى مطار شارل ديجول مساء اليوم /الخميس/ لاستقبال أول فوج من الفرنسيين العائدين من إسرائيل.

وأضافت: أنه سيتم تنظيم عدة رحلات جوية أخرى يومي الجمعة والسبت للسماح لفرنسيين آخرين للعودة إلى فرنسا، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تعمل مع الخطوط الجوية الفرنسية من أجل "استئناف رحلاتها في أقرب وقت بين البلدين.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت أمس خلال جلسة استجواب الحكومة في مجلس الشيوخ، أن 10 فرنسيين لقوا حتفهم في إسرائيل منذ السبت الماضي، في حين لا يزال 18 آخرين في عداد المفقودين، من بينهم عدد من الأطفال ربما اختطفوا، وأضافت أن الحكومة على اتصال دائم مع عائلات الضحايا.