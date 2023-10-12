حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة التطبيقيين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من نقابة التطبيقيين.
كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتشريفهم بمقر الحملة.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال اللقاء ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكداً أن الحملة تعتمد أسلوب الشفافية والعلانية في كل تفاصيل عملها.
في السياق ذاته، أثنت نقابة التطبيقين على مشروعات التنمية التي شهدتها الحملة خلال السنوات الماضية، مشيرة الى أن النقابة لديها وعى كبير بهذا الاستحقاق الدستوري، وأنه سوف يتم عمل الكثير من الندوات والفعاليات لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.
في نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الجانبين، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.