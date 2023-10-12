ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة تتابع جهود الأحياء الجنوبية لخفض أسعار السلع وضبط المخالفات

خفض اسعار السلع
خفض اسعار السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة  لتفعيل مبادرة خفض اسعار السلع وتنفيذ جميع التوجيهات في هذا الشأن طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.  

وفي هذا السياق، أشرف اللواء مجدى عبدالمتعال رئيس حى البساتين على حملة بالتنسيق مع إدارة التموين لمراجعة منافذ البيع والأسعار فى نطاق الحى أولا بأول للتأكد من توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق و تكليف الإدارات المعنية باستمرار المتابعة.

وأجرت لجنة حماية المستهلك المشكلة من الطب البيطري بحلوان وادارة تموين حلوان ومباحث التموين بالحي وادارة شئون البيئة وادارة المحلات وادارة المتابعة الميدانية والمجالس واللجان بالحي،  جولة تفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات، وتم المرور علي عدد من المحلات التجارية وفحص منتجات اللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها وتم التأكد من أختام اللحوم وأنها مذبوحة داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والإطلاع على قسائم بيع وذبح اللحوم المعروضه داخل المحلات وفحصها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وتم ضبط مخالفات وإعدام غير الصالح للاستهلاك الآدمي أمام اللجنة المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

ads
أسعار السلع الأساسية المهندسة جيهان عبدالمنعم المحلات التجارية المنطقة الجنوبية نائب محافظ القاهرة
ads