نائب محافظ القاهرة تتابع جهود الأحياء الجنوبية لخفض أسعار السلع وضبط المخالفات

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة لتفعيل مبادرة خفض اسعار السلع وتنفيذ جميع التوجيهات في هذا الشأن طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق، أشرف اللواء مجدى عبدالمتعال رئيس حى البساتين على حملة بالتنسيق مع إدارة التموين لمراجعة منافذ البيع والأسعار فى نطاق الحى أولا بأول للتأكد من توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق و تكليف الإدارات المعنية باستمرار المتابعة.

وأجرت لجنة حماية المستهلك المشكلة من الطب البيطري بحلوان وادارة تموين حلوان ومباحث التموين بالحي وادارة شئون البيئة وادارة المحلات وادارة المتابعة الميدانية والمجالس واللجان بالحي، جولة تفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات، وتم المرور علي عدد من المحلات التجارية وفحص منتجات اللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها وتم التأكد من أختام اللحوم وأنها مذبوحة داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والإطلاع على قسائم بيع وذبح اللحوم المعروضه داخل المحلات وفحصها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وتم ضبط مخالفات وإعدام غير الصالح للاستهلاك الآدمي أمام اللجنة المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .