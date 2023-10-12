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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استقالة أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة البحيرة

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
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تقدم عدد من أعضاء أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة البحيرة، بلستقالتهم للدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب واللواء محمود خميس، أمين عام الحزب.
وقال الأعضاء في استقالتهم، "إننا اليوم نترك صفاتنا الحزبية فقط، فنحن لا نتخلى عن مواقفنا الشخصية المرتبطة بضميرنا الوطنى تجاه شعبنا أولًا فخدمة الوطن ليس حكرا او صكا فى يد أحد يمنحه أو يحجبه يرتبط بوجودنا لا بتواجدنا الحزبى".
يذكر أن حزب مصر أكتوبر، شهد خلال الساعات الماضية، تقديم ريم قطان، أمين الحزب بمحافظة بورسعيد، بإستقالتها من الحزب.

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البحيرة استقالته دكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر محافظة البحيرة
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