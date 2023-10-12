موسكو تختبر كاسحة ألغام بحرية جديدة تم تطويرها لصالح الأسطول الروسي

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" تم تطويرها لصالح الأسطول الروسي.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - " أنه تم بدء مرحلة تجارب المصنع على سفينة (ليف تشيرنافين) الكاسحة للألغام، والتي تم تطويرها لصالح أسطول البلطيق في الجيش الروسي"، مشيرة إلى أن السفينة ستخضع لاختبارات إضافية في خليج فنلندا، وسيتحقق طاقمها خلال الاختبارات من عمل منظوماتها ومكوناتها الرئيسية، وأنظمة الاتصالات والملاحة الموجودة فيها، وبعد انتهاء جميع الاختبارات المطلوبة ستنضم السفينة للخدمة لصالح الجيش.

وتخضع السفينة "ليف تشيرنافين" لفئة كاسحات الألغام البحرية الروسية من نوع "ألكسندريت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي "12700"، وتتميز بهيكلها المصنوع من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 61 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.