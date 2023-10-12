بوتين: روسيا تزود قيرغيزستان بـ 1.2 مليون طن من الوقود قبل نهاية العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال بيان مشترك مع الرئيس القيرغيزي صدر جباروف عقب المحادثات الثنائية في بيشكيك اليوم الخميس إن روسيا هي المورد الرئيسي للمنتجات النفطية إلى قيرغيزستان.

وأكد بوتين -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي برس القرغيزية، أن الطاقة تظل أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي.

وقال بوتين: "إننا نلبي احتياجات الوقود للمستهلكين في قيرغيزستان بشكل كامل. قمنا في العام الماضي بتصدير حوالي 1.2 مليون طن من الوقود. وسيتم توفير نفس الكمية قبل نهاية هذا العام".

وشدد الرئيس بوتين على أن الوقود يتم توفيره بشروط ميسرة معفاة من الرسوم الجمركية على الصادرات، مما ينتج عنه تأثير اقتصادي مباشر على الجمهورية.