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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تستكشف الخيارات حول إجلاء الأمريكيين من إسرائيل

المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تستكشف خياراتها لإجلاء الأمريكيين من إسرائيل.

وعندما سئل عما تفعله الولايات المتحدة لإجلاء الأمريكيين من إسرائيل، قال كيربي في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم البدائل لإخراجهم من البلاد، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية التجارية لا تزال تنطلق من مطار بن غوريون، وهو ما قد يكون خيارا للأمريكيين.

وفي حين أنه لم يقدم الكثير من التفاصيل حول البدائل، إلا أنه قال إن الأمريكيين الموجودين في إسرائيل يجب أن "يبقوا على اطلاع" حول الخيارات المطروحة لإخلاء البلاد، مضيفا "لقد قمنا باستكشاف الخيارات ونواصل القيام بذلك. وأود فقط أن أقول ترقبوا، أعتقد أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله قريبًا جدًا حول الشكل الذي ستبدو عليه بعض هذه الخيارات".

وأضاف كيربي: " نحن نستكشف العديد من الخيارات الأخرى أيضًا، لنرى ما إذا كانت هناك أشياء أخرى يمكننا القيام بها لمساعدة الأمريكيين الذين يريدون المغادرة، وهناك العديد من الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في إسرائيل، وبالنسبة للكثيرين منهم، لا يريدون المغادرة".

وقال إن الولايات المتحدة تتحدث مع شركات الطيران حول طرق بديلة محتملة للخروج من إسرائيل، وأنه يجب أن يكون هناك المزيد من المعلومات حول الخيارات بحلول نهاية يوم الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة للهجمات التي وقعت في إسرائيل.

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