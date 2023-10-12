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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الأردنية تشكر مصر على التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

وزارة الخارجية وشئون
وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية
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وجه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، الشكر لمصر على التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.

وقال القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /الخميس/- إنه وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، سيتم نقل هذه المساعدات وإيصالها للأشقاء في غزة، من خلال معبر رفح.

وأكد السفير القضاة استمرار المملكة بمد يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية.

وكان في استقبال الطائرة، التي هبطت في مطار العريش، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري.

وأوضح السفير الدكتور سفيان القضاة أنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين أنه وبجهد وتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم /الخميس/، أولى طائراتها إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حاملة على متنها مساعدات إنسانية وطبية.

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الأردن قطاع غزة مصر
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