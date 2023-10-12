انطلاق حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" بجنوب سيناء

عقد مجمع إعلام طور سيناء، اليوم الخميس، أولى جولات الحملة الإعلامية التى اطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار (صوتك مستقبلك... انزل وشارك) ، تحت عنوان (دور المرأة فى التوعية بالمشاركة السياسية) بقاعة مجلس مدينة طور سيناء وبحضور مبروك الغمريني رئيس مجلس ومدينة طور سيناء و عبدالحميد عزب مدير عام إعلام سيناء والدكتور سامى السعيد استاذ العلوم السياسية و سيد خالد سكرتير المدينة .

خلال فعايات اللقاء أعلن عبدالحميد عزب مدير عام إعلام سيناء بدء الحملة والتى تهدف إلى المساهمة فى زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الرئاسية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة فى المشاركة السياسية.

وتحدث مبروك الغمرينى رئيس مجلس ومدينة طور سيناء عن الإستعداد لهذا العرس الديمقراطى بتوفير كافة الخدمات اللوجستية خلال فترة الاستحقاق وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات حتى يخرج هذا العرس فى ابهى صورة وبالشكل الذى يتناسب مع مصر ومكانتها.

وتحدث الدكتور سامى السعيد استاذ العلوم السياسيه حول مفهوم المشاركة السياسية ودور المرأة وأهميتها فى المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية واهتمام الدولة بالمشاركة السياسية للمرأة باعتبارها عنصر مهم داخل المجتمع. وأشار الى أن المرأة أصبحت قادرة على الانخراط فى الحياة السياسية بتولى المرأة العديد من المناصب العليا والحقائب الوزارية وان المرأة هى نصف المجتمع وتعتبر صمام الأمان والاستقرار للأسرة.

وأوضح السعيد أهمية توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم فى المشاركة الإيجابية وحثها. على النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها فى الاستحقاقات الانتخابية لاستكمال دورها فى تنمية واستقرار الوطن.

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