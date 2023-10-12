الخارجية الروسية: موسكو ترحب بقرار أنجولا بشأن نظام الإعفاء من التأشيرة للسياح الروس

رحبت روسيا، اليوم الخميس، بقرار أنجولا إدخال نظام الإعفاء من التأشيرة للسياح القادمين من روسيا، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في البيان، الذي نقلت عنه وكالة تاس: "يرحب الجانب الروسي بهذا القرار (إدخال نظام الإعفاء من التأشيرة للسياح من روسيا) الذي اتخذته السلطات الأنجولية، والذي يخلق ظروفًا مواتية لتعزيز الرحلات السياحية للروس إلى أنجولا ".

وأوضحت وزارة الخارجية أنه بموجب مرسوم أصدره الرئيس الأنجولي جواو لورينسو بتاريخ 29 سبتمبر 2023، يُمنح المواطنون الروس الذين يسافرون إلى الدولة الإفريقية "لأغراض سياحية" إمكانية الدخول بدون تأشيرة والبقاء في البلاد لمدة ما يصل إلى 30 يوما.