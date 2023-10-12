ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يعلن ارتفاع عدد المواطنين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في إسرائيل إلى 25 شخصًا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس ارتفاع عدد المواطنين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في إسرائيل مؤخرا إلى 25 شخصا على الأقل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بلينكن - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الولايات المتحدة ستعمل مع كل الأطراف في المنطقة التي ما زالت تلتزم بالحفاظ على شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا.

تأتي هذه التطورات عقب ساعات قليلة من وصول بلينكن إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج ومسئولين كبار آخرين.

وفي حديثه للصحفيين قبل التوجه إلى إسرائيل، قال بلينكن "إنه يحمل رسالة بسيطة وواضحة للغاية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة وعن الشعب الأمريكي، وهي أن الولايات المتحدة تقف خلف إسرائيل".

ads
أنتوني بلينكن إسرائيل نتنياهو
ads