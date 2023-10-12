وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم.

وقالت الكيلة - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - إن العدد الكبير للجرحى يفوق حاليًا القدرة الاستيعابية للمستشفيات في القطاع.. داعية مجددًا بشكل عاجل كل المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل دول العالم، إلى التدخل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا إلى غرف العمليات وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المكثفة.

كما دعت الوزيرة الفلسطينية المنظمات الصحية الدولية إلى المساعدة في فتح مستشفيات ميدانية بقطاع غزة؛ للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخصوصا النساء والأطفال والشيوخ.