اللواء أيمن محمد شوقي: الطالب يحصل علي أقوى الشهادات الطبية الممنوحة للخريجين

قال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن كلية الطالب يدرس بالكلية 5 سنوات دراسية و2 امتياز، والكلية تخرج الدفعة السادسة هذا العام، وهذا يعد تطورا كبير داخل الكلية منذ انشائها، حيث تقدم الكلية مجموعة من المواد الموجودة في كافة كليات الطب المناظرة، كما يتم تدريس مجموعة من المواد العسكرية الموجودة في كافة الكليات العسكرية، ويعتمد نظام الدراسة في الكلية على النظام الداخلى مثل باقى الكليات العسكرية.

وأضاف “شوقي” أن طالب الكلية يدرس طوال اليوم بشكل متكامل ومتاحة أون لاين، حيث تعتمد الدراسة على الشكل الحديث فى التعلم، ويعتمد فقط على المراجع في الابحاث المطلوبة، بالإضافة إلى ان الطالب في كلية الطب يتم تدريبه عمليا داخل مستشفيات القوات المسلحة، كما توجد شركات مع النظراء من مراكز الابحاث والمستشفيات، وكلها تصب في صالح ثقل خبرات الخريج، بحيث يكون جاهز لأداء مهامه فور تخرجه.

وأوضح مدير كلية الطب للقوات المسلحة، ان كلية الطب بالقوات المسلحة من أقوى الشهادات الطبية الممنوحة للخريجين، ويحصل الطالب على شهادة تخرج مصرية وأمريكية، وبذلك يكون لديه شهادات قوية للغاية، مشيرا إلى أن طالب الكلية يجري زيارات خارجية في الكليات المناظرة.