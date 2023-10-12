الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سكان غزة عبر مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش بعد ظهر الخميس طائرات تحمل مساعدات إنسانية من الأردن، تمهيدا لنقلها إلى سكان قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات كميات من المواد الإغاثية والغذائية التي نقلتها طائرات شحن أردنية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد وجه الثلاثاء الماضي بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع مصر.

وتتواصل الخميس المعارك لليوم الخامس على التوالي، بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد شنت عملية عسكرية مباغتة السبت، أطلقت عليها “طوفان الأقصى” وتسلل مقاتليها إلى داخل إسرائيل، وذلك في إطار حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وأراضيهم المحتلة، وفي ظل صمت عالمي على انتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على مدار ستة عقود من الاحتلال العسكري العدائي على مجموع السكان المدنيين.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، مقتل نحو 1300 إسرائيلي و3300 جريح، جراء عمليات التوغل المباغت الذي نفذته حماس.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 1354 فلسطيني، فيما بلغ عدد الإصابات حوالي 6049 إصابة.