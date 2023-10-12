"تموين جنوب سيناء" تحرر 95 محضرًا في 4 مدن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع مباحث التموين، وحماية المستهلك والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابه على الأدوية ومجالس المدن، حملة موسعة على ٤ مدن هي طور سيناء وشرم الشيخ ونويبع ورأس سدر.

أسفر ذلك عن تحرير 95 محضرا بياناتهم كالتالى:

فى مجال المخابز تم تحرير 3 مخالفات لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان القانونية.

وفى مجال الأسواق تم تحرير 92 محضراً، و 3 محاضر انتهاء صلاحية ومجهول المصدر ( 69 عبوة زيوت طبيعية و15 آلة حاسبة ومصنعات لحوم غير صالحة، و16 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر و 4 محاضر امتناع عن بيع سجائر بأحراز 543 علبة سجائر

و34 محضر عدم إعلان عن الاسعار ، و 32 محضر عدم حمل شهادة صحية )

بجانب صيدليتان تم غلقهما لممارستهما النشاط بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه وكذا اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، وتكليف المهندس ابراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء الإدارات الرقابية والإدارات الخارجية.

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