الرئيس السيسي يقدم التحية للدول العربية المشاركة بجانب مصر في حرب أكتوبر

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، التحية للدول العربية الشقيقة، التي شاركت مصر حربها عام 1973 كشعب واحد وأمة واحدة.

وكانت الدول المشاركة والمساندة بحرب أكتوبر بجانب مصر هي؛ الممكلة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، ليبيا، المملكة المغربية، والجمهورية اليمينة.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، التي تذيعها قناة "إكسترا نيوز"، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.