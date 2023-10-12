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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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مدير الكلية البحرية: تم تطوير كافة المناهج البحثية لمواكبة كافة التطورات

اللواء بحرى أركان
اللواء بحرى أركان حرب "أشرف المشرفي" مدير الكلية البحرية
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قال اللواء بحرى أركان حرب أشرف المشرفي، ان الطالب يدرس في الكلية 4  سنوات، ويتم تدريبه على مواد نظرية وأخرى عملية، حيث تعتمد المواد النظرية على كافة علوم البحار والتسليح البحري، وكذلك مواد عامة ولغات، وتم تطوير كافة المناهج البحثية في الكلية لمواكبة كافة التطورات.

وأضاف “المشرفي” أن طالب الكلية البحرية يخضع خلال دراسته لتدريبات عملية داخل الوحدات في جمهورية مصر العربية، وخلال المعسكر يتعرض لكافة النظم والأهداف للدولة المصرية، ويتم تطبيق كافة المواد النظرية من خلال التدريب العملي، كما يخضع الطلاب لمعسكرات تدريب خارجي، ويشارك البعض منهم في تدريبات مشتركة وتدريبات عابرة مع بعض الدول، ويتم تأهيلهم أيضا ثقافيا وتوعويا بكافة الأشكال حتي يصبح قادر على ادارة معدة بحرية.

وأشار مدير الكلية البحرية، انه بمجرد تخرج الطلاب يكون قادر على ادارة المعدة، كما يستطيع المشاركة في أي مهام مطلوبة، لأن الكلية تم تطويرها بشكل كامل، كما توجد برتوكولات مع مكتبة الإسكندرية للتثقيف، وهناك أوعية ثقافية كثيرة يمكن الاطلاع عليها والاستعانة بها في الأوراق البحثية، بالإضافة إلى أن هناك تعاون مع الأكاديميات والكليات المناظرة بهدف تأهيل الطلاب بشكل كامل.

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