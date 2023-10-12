غدا.. فعاليات تشكيلية وثقافية لأتيليه العرب بختام اليوبيل الذهبي لدورة الشهيد

تشهد قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء غد الجمعة، عدة فعاليات تشكيلية وفنية وثقافية، ضمن ختام أقدم دورة رياضية لكرة القدم بالجمهورية، تحمل اسم الشهيد نقيب طيار محمد وحيد قنديل بطل حرب أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

يشارك في المهرجان الذي يرعاه أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، عدد كبير من المثقفين والفنانين الذين يتفقدون اللمسات الأخيرة على مشروع أول سمبوزيوم بالريف العربي يقام على مساحة خمسة أفدنة، وتقام ندوة تشكيلية حول مضمونه وخطط عمله المستقبلية، حيث يتم افتتاحه خلال الربع الثاني من العام المقبل بالشراكة مع مؤسسة الدكتور مهندس مصطفى مدكور.

كما تشهد الاحتفالات تكريم عدد من رموز الفن والثقافة والرياضة بالمحافظة، مع أبناء مدينة أشمون المتفوقين دراسيا ورياضيا بمختلف المراحل التعليمية والتخصصات ومعهم حفظة القرآن الكريم، مع إقامة مباراة ودية لقدامى لاعبي كرة القدم بالمحافظة بمشاركة نجوم منتخب مصر السابقين، مع تقديم عروض فنية وموسيقية واستعراضات رياضية، وتختتم الفعاليات بالمباراة النهائية لدورة الشهيد طيار محمد وحيد قنديل بين فريقي رملة الأنجب وشوشاي.

يذكر أن الشهيد نقيب طيار محمد وحيد قنديل استشهد ضمن سرب جوي هاجم العدو الصهيوني المحتل رفقة الشهيد عاطف السادات خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، ولد بقرية رملة الأنجب في 24 يونيو عام 1948 وحصل على الشهادة الثانوية العامة عام 1969 ثم التحق بالكلية الجوية، وبعد التدريب التحق بمطار "دراو" بأسوان واستمر به حتى قامت حرب السادس من أكتوبر المجيدة التي استُشهِدَ فى أولى طلعاتها بعدما أسقط طائرتين ميراج بكل مهارة ودقة، وأصيبت طائرته بعد أن دمر رتلا لدبابات العدو.