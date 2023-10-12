العميد ياسر وهبة: الجيش أقسم ألا يغمض له جفن حتى يعيد سيناء في حرب أكتوبر

قال العميد ياسر وهبة، مقدم احتفالية حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، إنه قد مر 50 عاما على يوم تزينت فيه مصابيح السماء، و50 عاما مرت على لحظة أشرقت فيها أرض مصر بنور ربها، مضيفا "نصف قرن من الزمان ولى، ومازلنا نتنفس عبير نصر أكتوبر المجيد".



وتابع "وهبة"، خلال تقديمه احتفالية حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نصر أكتوبر أفاء به المولى سبحانه وتعالى على أمة كانت أحوج ما تكون إليه وشعب طال صبره انتظارا ليوم الحسم، وجيش نظر للضفة الشرقية للقناة فوجد قطعة من جسد الوطن، وقد غابت النضارة عن وجهها وانطفأ فيها بريق الحياة، فأقسم ألا يغمض له جفن أو يرتاح له بال، حتى يعيدها مرة أخرى إلى أحضان الوطن الأم، وتزامنا مع هذه الذكرى العطرة، يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الضباط في الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، وليبقى علم مصر مرفوعا من جيل إلى جيل.