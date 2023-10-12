صلاح يقود القوة الضاربة للفراعنة في مواجهة زامبيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيل الذي سيخوض به ودية زامبيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أحمد فتوح، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

وحذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، لاعبي الفراعنة خاصة مجموعة الدفاع من الهجوم المعاكس للمنتخب الزامبي.

وشرح فيتوريا للاعبين كل نقاط القوة والضعف للاعبي المنتخب الزامبي لاستغلالها جيدا في المباراة وتحقيق الفوز.