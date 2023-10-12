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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام: ضبط 4 عناصر إجرامية تخصص فى سرقة الدراجات البخارية ببني سويف

ضبط العناصر الإجرامية
ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن بنى سويف والشرقية، من ضبط 4 عناصر إجرامية “أحدهم عميل سىء النية”، مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية" والتصرف فيها بالبيع للعميل سىء النية، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 21 واقعة وأرشدوا عن المسروقات.

كما تم ضبط 4 عناصر إجرامية “لاثنين منهم معلومات جنائية والآخران عميلان سيىء النية”، مقيمون بمحافظة الشرقية لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع لفتح السيارات" والتصرف فيها بالبيع للعميلان سيىء النية.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع بدائرة قسمى شرطة "فاقوس، أول الفيوم"، وأرشدوا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المسروقات سرقات الدراجات النارية
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