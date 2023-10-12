بيان عاجل من النواب بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين وتداعياتها على الأمن القومي المصري

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل بشأن تطورات الأوضاع وخطورتها بفلسطين وأبعاد العدوان الإسرائيلي علي غزة وتداعياته السلبية على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

وأكد على أن العالم أجمع يتابع التصعيد الحالي الخطير في الأراضي الفلسطينية المُحتلة وغزة الأبية واعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطينى، وامتدادها إلى حدود مصر الشرقية، وهو ما يمثل خطورة كبيرة تتطلب الوقفة الحاسمة لتداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة كلها بشكل عام وأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.

ولفت إلى أن العالم يدافع عن إسرائيل وتجاوزتها دون إحترام لأى حق من حقوق الإنسان ورغم ذلك يتحدثون بشكل مُستمر عن حقوق الإنسان وإسرائيل تمارس التجويع بحق شعب بأكمله ويهــدمون المنازل، ويسـتولون على الأراضي وهو ما يؤكد أن اســرائيل دولة فصل عنـصري، ودولة لا تعرف حقوق إنسان ولا تعترف بها وهو الأمر الذى يستوجب على البرلمانات أن ترسل بصوت الشعوب رسائل الدعم وتعلى صوت الاستغاثة للشعب العربي الفلسطيني المتمسك بأرضة الرافض لكل مخططات التهجير، وعلى رأسها برلمان مصر التى حملت على عاتقها القضية الفلسطينية والتأكيد على إدخال سلاسل الإمدادات للمواد الإغاثية والطبية سواء المقدمة من الشعب المصري أو الشعوب العربية أو مؤسسات الإغاثة الدولية لصالح الأهالي بغزة.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مناقشة هذا البيان في جلسة الأحد المقبل، المقرر فيها عودة المجلس للانعقاد.

