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الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 76692 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 76692 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. 

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 76692 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (17418) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (903) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (26) مخالفة موقف عشوائى.
 (2167) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (7) مخالفات شروط التراخيص.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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ضبط ‏76692 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور
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