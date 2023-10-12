بعد افتتاحه.. أرقام وتواريخ مهمة في مسيرة المتحف اليوناني الروماني

تنشر "البوابة نيوز" مجموعة من الأرقام والتواريخ المهمة، التي تلخص مسيرة المتحف المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

حيث نظمت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، جولة في المتحف، وذلك عقب افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء له أمس.



1878 م

شهدت الإسكندرية تحقيق العديد من الاكتشافات الأثرية بها

1891 م

تبلورت فكرة إقامة المتحف حفاظًا على الإرث الثقافي لمدينة الإسكندرية

1895 م

تم افتتاحه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، حيث تم اختيار الموقع وقام المهندسان الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي على طراز المباني اليونانية.

1983 م

تم تسجيل مبني المتحف ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار رقم 822، حيث يعد المتحف بموقعه الحالي أيقونة ثقافية فريدة.

18 عاما

ظل المتحف فيها مغلقا وتحديدًا منذ عام 2005 م.

2018 م

خضع المتحف لخطة متكاملة لإعادة التطوير وتحديث قاعات العرض المتحفي.



5200 م2

إجمالي مساحة مبني المتحف.

10 آلاف قطعة أثرية

يضمها المتحف حاليًا بعد التحديث والتطوير الذي تم له

27 قاعة عرض

في الطابق الأرضي على إجمالي مساحة 2416 م2

724 م2

مساحة الحديقة المتحفية "الباثيو"

4 قاعات

يضمها طابق إضافي يعلو الطابق الأرضي، وهي التربية المتحفية، والأرشيف والتسجيل، و"الجيبسوتيكا"، وقاعة الدراسة

1340 م2

مساحة الطابق الأول، على وتُعرض به القطع الأثرية وفقًا للتصنيف النوعي، ويضم قاعات من بينها: قاعة النيل، والصناعة والتجارة، والعملة، والفن السكندري، والمنحوتات السكندرية، ومنطقة كوم الشقافة، ومكتبة للكتب النادرة، وقاعة للمحاضرات، ومخازن للآثار، وكافتيريات، ومطعم وخدمات أخرى.