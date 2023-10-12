في اليوم العالمي للإبصار.. غذاء شهير يعالج ضعف العين

يجري الاحتفال باليوم العالمي للبصر كل عام في الخميس الثاني من شهر أكتوبر، ويعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة عينيك ، وقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين، لذا تعتبر الأسماك الدهنية من الأطعمة المفيدة لجميع أعضاء الجسم، لكنها تمثل أهمية خاصة لصحة العين، حيث ثبت أن أحماض أوميجا 3 لها العديد من الفوائد.

أيضاً يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل بشكل كبير من مخاطر مشاكل صحة العين. ووجدت دراسة أمراض العين المرتبطة بالعمر "ارديس" أن هناك أطعمة لصحة العين تتضمن عناصر غذائية مثل؛ الزنك، والنحاس، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وبيتا كاروتين، تقلل من خطر تدهور صحة العين المرتبط بالعمر بنسبة 25 بالمائة، وتشمل العناصر الأخرى؛ أحماض أوميغا 3، حسب موقع HealthShots.

نرصد في هذا التقرير فوائد تناول الأسماك لصحة العين.



فوائد السمك للبصر

الأسماك وخاصة السلمون من أفضل أطعمة لصحة العين ،حيث يحتوي السلمون والأسماك الأخرى على أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي دهون صحية.

تساهم الأحماض الدهنية أوميغا 3 في التطور البصري وصحة شبكية العين، كما يمكن أن تساعد أيضًا في منع جفاف العين.

تساعد أحماض أوميجا 3 التي لها دورا كبيرا في علاج جفاف العين، على ترطيبها، بفضل خصائصها الدهنية.

الأسماك غنية بأحماض أوميغا-3 ، فيمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة شبكية العين وتحسين بصرك.

وأكدت الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأسماك بصفة منتظمة يمكن أن تمنع حالات مثل الضمور البقعي أو الغلوكوما.

وأكدت دراسة أمريكية أن تناول الكثير من سمك السلمون والسردين والماكريل يحمي من فقدان البصر. ، كما يقلل تناول الأسماك خطَر الإصَابَة بالخرف ،ويحمي كبار السن من الزهايمر والأمراض المصاحبة له.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأسماك وأحماض "الأوميغا 3" الدهنية قد تحمي من فقدان البصر ومشاكل الأبصار.

وتحتوي الأسماك على زيوت غنية بهذه المادة في أنسجتها، لذا فإن تناولها يوفر مستويات أعلى من زيت السمك الغني بأوميغا 3.