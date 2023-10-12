احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. "فودة" و"بهي الدين" يفتتحان معرض شرم الشيخ الأول للكتاب

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، اليوم الخميس، فعاليات معرض شرم الشيخ الأول للكتاب أمام منطقة السوق التجاري القديم، الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ومكتبة مصر العامة، وهيئة قصور الثقافة، وذلك ضمن فعاليات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يقام المعرض تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر الجاري من الخامسة مساء حتى العاشرة مساء.

وأشار بهي الدين إلى أن الهيئة تشارك في معرض شرم الشيخ للكتاب بمجموعة من أحدث إصداراتها، كما تشارك في الدورة قطاعات وزارة الثقافة؛ والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة ، ودار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مجموعة من دور النشر الخاصة.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توفير التسهيلات الخاصة بإقامة المعرض، منها توفير جميع عوامل الأمن والسلامة، وتوفير سيارات الحماية المدنية والإسعاف لتأمين المعرض، لكونه يضم عدد كبير من الإصدارات الهامة، ويعد أحد أهم دعائم نشر الوعي بأهمية القراءة، وترسيخًا لمبدأ العدالة الثقافية، وتعزيز قيم الثقافة المصرية ونشر الوعي بأهمية الكتاب، وتشجيع طلاب المدارس والفئات المختلفة علي القراءة.

وعلي هامش المعرض تفقد المحافظ ورئيس هيئة الكتاب معرض المشغولات البدوية والاعمال اليديوية لسيدات المحافظة، مشيدين بالمعروضات.

شارك في افتتاح المعرض طلاب جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، وطلبة المدارس بمراحلها المختلفة بشرم الشيخ، وشارك كورال نبض شرم الشيخ التابعة لقصر ثقافة شرم الشيخ برئاسة الشاعرة اميمة ابراهيم، بعدد من الأغاني الوطنية ابتهاجا بذكرى نصر أكتوبر.

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