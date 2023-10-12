برلماني يطالب بتكثيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد سعد نويصر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية وغذائية لغزة وتأكيده لرئيس وزراء بريطانيا على استمرار تقديم كافة المساعدات للشعب الفلسطينى، تأكيد على دور مصر القوي والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يعمل على دعم القضية الفلسطينية ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة دول العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تبني رؤية مصر الواضحة والحاسمة ما قبل 4 يونيو 1967 في إقامة دولة فلسطين المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تقديم المساعدات الطبية والغذائية الشعب الفلسطيني تستهدف تخفيف الأعباء والضغط عليه نتيجة ضربات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لمدة ستة أيام متتالية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وطالب النائب أحمد سعد نويصر، كافة الدول المعنية بضرورة بذل مزيد من الجهود للتعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة والشعب إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدامة للقضية الفلسطينية وفقا المرجعيات الدولية المعتمدة.