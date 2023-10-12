قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب صيد الفلسطينيين فى قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيد للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك من خلال لقطات حية أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف البر والبحر الآن، بل وتستهدف حتى الأطقم الطبية، ليرتفع عدد الشهداء من الأطقم الطبية اليوم إلى 10، فضلاً عن إصابة 15 آخرين على الأقل، وتدمير أكثر من 20 سيارة إسعاف بالقصف المباشر، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.

كانت قد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات، واستهدفت سيارات الإسعاف وطواقمها، عن عمد، في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية، وليس غريبا أن يحدث ذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي اخترقت بها حركة حماس المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع.