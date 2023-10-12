بكري يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب يوم الأحد القادم لمناقشة التطورات الهامة والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي علي غزه ، وما يمثله من تداعيات علي القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري في ضوء التهديدات بتهجير أشقاءنا الفلسطينين من غزه باتجاه سيناء ، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دوله فلسطينيه علي الأراضي المصريه .

وأكد بكري، تأتي أهمية هذه الجلسة في تأكيد دعم الموقف الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض حل القضية الفلسطينيه علي حساب أي أطراف أخري، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم ويرفضون خطة الوطن البديل، مشيراً إلى أن مجلس النواب ممثل الشعب المصري يجب أن يكون له موقفه في دعم الموقف المصري والتأكيد علي دعم حقوق الشعب الفلسطيني .