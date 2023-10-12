خلاف على أرض زراعية.. مقتل شاب على يد عمه بالفيوم

لقي مزارع مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بشومة على الرأس على يد عمه وأولاده أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بعزبة السبعين التابعة لقرية العزازية بمركز طامية بمحافظة الفيوم .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال ذيدان مأمور مركز شرطة طاميه يفيد ورود بلاغ من غرفة العمليات، بمقتل مزارع بشومة على الرأس بعزبة السبعين التابعه لقريه العزازية بمركز طاميه بالفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل مزارع يدعي هشام. م، يبلغ من العمر 28 عاما، مقيم بقرية العزازية، متأثرا بإصابته بشومة على الرأس على يد عمه وأولاده بسبب خلافات عائلية وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي تحت تصرف النيابة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الجريمة.