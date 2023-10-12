بني سويف الأهلية تفوز بالجائزة التشجيعية في مسابقة الإعلام الإبداعي



أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية فوز كلية الإعلام، بالجائزة التشجيعية في مسابقة الإعلام الإبداعي، لمشروعات التخرج علي المستوي المحلي والعربي والإفريقي ، والتي تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، وذلك بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيان تعليمي في الوطن العربي والقارة الأفريقية، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة في المسابقة 496 مشروعاً، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة، وإشراف الدكتورة رشا عادل منسق كلية الإعلام بالجامعة.

ووجه الدكتور منصور التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة عن فيلم نوموفوبيا، والتي تمثل أكبر مسابقة إبداعية للأعمال الشبابية الإعلامية في مصر والوطن العربي، لا فتاً إلى أن الجامعة لا تدخر أي جهد في تذليل العقبات أمام أبنائها الطلاب وأنها تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وأحدث الإمكانيات والتقنيات التي تساهم في تطور أداء الطلاب مهنياً.

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وقد أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن سعادته لمشاركة طلاب جامعة بني سويف الأهلية خاصة أنهم لايزالوا في المستوى الأول وأن هذه بداية لمنافسة قوية من الكلية.