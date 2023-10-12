هدف مصطفى محمد يحصد جائزة الأفضل فى فرنسا عن شهر سبتمبر

حصل البلدوزر مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق نانت، على جائزة أفضل هدف فى سبتمبر الماضى .

كان ينافس مصطفى محمد على الجائزة، المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسى.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهدف مصطفى محمد في مرمى لوريان، ليعلن عن فوز البلدوزر المصري بجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر.



وتوج مصطفى محمد بالجائزة بتصويت الجماهير، وذلك على حساب منافسيه الذين كانوا مرشحين لهذه الجائزة، وكان أبرزهم أشرف حكيمي الذي سجل هدفا أمام مارسيليا.

ويحتل مصطفى محمد وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

