نوران جوهر تحمل أحلام انضمام الإسكواش للأولمبياد

حصلت مصر على فرصة عظيمه لنيل الذهب المضمون فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد اقتراب لعبة الاسكواش من دخول دورة الألعاب الأولمبية، وذلك بعدما أوصت اللجنة المنظمة بإدراج خمس رياضات على رأسها الإسكواش.

وأوصت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية، بإدراج خمس رياضات لمشاركة فى الأولمبياد وهي كالتالى: “البيسبول، لعبة الكريكيت، لاكروس، الاسكواش، كرة قدم العلم”.

ومن المقرر أن يتم حسم القرار بشكل نهائي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية يوم 16 أكتوبر الجاري.

وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس، بأختيار البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش، لتكون ممثلة رياضة الاسكواش في عرض الترشح على مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية.

وبهذا الترشيح ستكون مصر أمام فرصة كبيرة لحصد الذهب فى الأولمبياد، لما تمتلكه مصر من قاعدة كبيرة من أصحاب المضارب الذهبية في لعبة الاسكواش، بداية من الناشئين وصولاً إلى المحترفين، والذين يحتلون قائمة التوب 10 للرجال والسيدات.