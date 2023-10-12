إحالة 8 عاملين بمدرسة إلى التحقيق فى دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة تفقدية لمدرستى اللغات الرسمية والثانوية التجارية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

حيث تفقدت المحافظ الفصول بالمراحل الدراسية المختلفة للاطمئنان على انتظام اليوم الدراسى، وتواصلت مع المعلمين والطلاب، كما أكدت ضرورة متابعة انضباط الطلاب، مشددة على مراجعة أعمال الصيانة بالمدرستين والاهتمام بمستوى النظافة وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على مدرستهم وتعزيز قيم الانتماء لديهم، وشددت أيضًا على تحقيق الانضباط الإدارى للعاملين بالمدرستين.

فيما وقد قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، حيث تبين خروج ٧ من العاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدون إذن، تم تحويلهم إلى التحقيق، وأيضًا تحويل مسئول الدفاتر بالمدرسة إلى التحقيق لعدم قيامه بالشطب على ٧من العاملين بالمدرسة لحين وصول اللجنة.

كما قررت المحافظ إحالة معلمة بمدرسة اللغات للتحقيق، لتعاملها بشكل غير لائق مع الطلاب.