إضرابات العمال تهدد مطارات فرنسا وإسبانيا بالشلل

يتلقى المسافرون في جميع أنحاء أوروبا دعوات بالتحقق من رحلاتهم قبل السفر، خاصة المتجهين إلى فرنسا وإسبانيا، حيث تتسبب الإضرابات في إلغاء الرحلات الجوية، وسوف ستتأثر الرحلات من وإلى إسبانيا بشكل كبير إذ قرر موظفو الأمن الاستمرار في إضرابهم، والذي من المتوقع أن يمتد حتى عام 2024، ويُنصح المسافرون بشراء تأمين السفر من أجل تقليل الأضرار المالية التي يمكن أن تسببها الرحلات الجوية الملغاة.

وحذرت سلطات الطيران المدني الفرنسية، اليوم الخميس، من أنه سيتم إلغاء الرحلات الجوية في مطاري باريس ومرسيليا يوم الجمعة 13 أكتوبر، مع مطالبة النقابات بزيادة الأجور، ولن يتم تشغيل ما يقرب من 40 % من الرحلات الجوية في باريس أورلي، بالإضافة إلى 25 % من الرحلات في مرسيليا بروفانس، وستتأثر شركة باريس بوفيه أيضًا، حيث سيتم إلغاء 15% من رحلاتها.

ويجب على المسافرين أن يضعوا في اعتبارهم أن الرحلات الجوية القصيرة يمكن أن تكون أكثر تأثراً من الرحلات الطويلة، ويجب على أي شخص حجز رحلة بين 12 أكتوبر و14 أكتوبر أن يستمر في التحقق من حالة رحلته قبل السفر.

وبحسب التقارير، لن يكون السفر الجوي هو النوع الوحيد من وسائل النقل التي يمكن أن تتأثر بالإضرابات هذا الشهر، حيث يمكن أن تتعامل السكك الحديدية والمترو مع عمليات الإلغاء يوم الجمعة بسبب دعم النقابات للإضراب.

ويمكن لعمال مترو باريس أيضًا أن ينظموا إضرابًا، يستمر حتى 28 أكتوبر، عندما تنتهي بطولة كأس العالم للرجبي. سيحتج موظفو المحطة على نقص الأجور الإضافية التي سيتم منحها لسائقي القطارات خلال حدث كأس العالم، وهدد أعضاء النقابة العمالية FO-RATP، التي تمثل عمال النقل العام في باريس، بالانسحاب بسبب هذه القضية. المفاوضات جارية حاليا.

وفي إسبانيا، من الممكن أن يقوم موظفو الأمن في مطار أليكانتي-إلتشي بتنفيذ إضراب في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب ظروف العمل والأجور، وهو أمر متكرر جدًا في الأشهر المقبلة.

وبشكل أكثر تحديدًا، سيضرب موظفو Ilunion Seguridad في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر، ثم يتوقفون لمدة يومين ويضربون مرة أخرى في 17 أكتوبر، لتكرار الإجراء من 20 أكتوبر إلى 22 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، في 24 أكتوبر، وكذلك من في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، سيحتج العمال من أجل تحسين ظروف العمل، إلا أن هذه الإضرابات لن تقتصر على شهر أكتوبر فقط، حيث تم الإعلان عن استمرارها خلال شهر نوفمبر وديسمبر ويناير.

وبشكل أكثر تحديدًا، سيستمر الإضراب في أيام 1 إلى 5 نوفمبر، و10-12، و14، و17-19، و21، و24-26، و28 نوفمبر.

وفي ديسمبر سيبدأ من 1 إلى 10، و12، ومن 15 إلى 17، و19، وسيتأثر أيضًا الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، من 22 إلى 31 ديسمبر، حيث سيستمر الإضراب في الأسبوعين الأولين من شهر يناير أيضًا - من 1 إلى 14 يناير.