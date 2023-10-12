"راعي مصر" تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح الاشقاء بفلسطين بالتعاون مع وزارة الصحة

الخميس 12/أكتوبر/2023 - 02:28 م

أطلقت مؤسسة “راعي مصر” للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين.

وبدأت حملة التبرع داخل جامعة القاهرة اليوم وتستمر لمدة اسبوع وشهدت الحملة اليوم إقبالا كبيرا من الطلاب لمساندة ودعم الاشقاء في فلسطين ومن المقرر أن تطلق المؤسسة حملات للتبرع بالدم في جامعات أخرى على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع القادمة.

ياتي ذلك في إطار دور المؤسسة المجتمعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الاسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية.

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