بالصور.. محافظ القليوبية يكرم 65 من أسر الشهداء ومصابي العمليات

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة القليوبية، حفل تكريم 65 من شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات بحضور اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية، واللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع بأوقاف القليوبية والقارىء بالإذاعة المصرية، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم كلمة لمدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكلمة للسيد اللواء محافظ القليوبية، ثم تبادل الدروع والختام بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته، قال محافظ القليوبية: "إننا نحتفل اليوم بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم تزامنا مع احتفالاتنا بمرور خمسين عام على نصر أكتوبر العظيم ، وهو يوم عزيز علينا جميعاً، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة ، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، فقد ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن تعيش الأجيال القادمة" موضحاً أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمى معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم".

وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جلياً خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيراً أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، حيث أن عقيدة الجيش المصري هي إما النصر أو الشهادة، ولمكانة الشهيد فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلةً عظيمة.

كما وجه المحافظ التحية إلى قوات الشرطة الأوفياء، الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية مصرنا العزيزة، بجانب إخوانهم من رجال القوات المسلحة ، رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية، واستمرارهم في القضاء على بؤر الإرهاب بضربات استباقية أجهضت العديد من المخططات التي كانت تنال من أمن مصر، حتى أصبحت مصر واحة للأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصري.

وخلال الاحتفالية كرم المحافظ ورئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 65 من شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات.

تكريم أسر الشهداء

تكريم أسر الشهداء

جانب من حضور الاحتفال

محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان

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