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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل الأنبا فام والشيخ أحمد طلب رئيس المنطقة الأزهرية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يستقبل الأنبا فام والشيخ أحمد طلب
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استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اليوم الخميس، نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، والشيخ الدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وذلك علي هامش فعاليات مؤتمر حكاية وطن في كل محافظة في الوطن .. بين الرؤية والإنجاز، الذي استضافته جامعة المنيا، لرصد رحلة البناء والتنمية والتحديات التي شهدتها محافظات مصر نحو الجمهورية الجديدة، في شتى المجالات التنموية والتي تعد إعجاز غير مسبوق تم في زمن قياسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته وترحيبه بضيوف الجامعة الكرام، مؤكداً على الروابط القوية والأخوة التي تربط جميع فئات وأطياف المجتمع، والتي تعد أحد أهم ثمار إنجازات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا تعزيز التواصل والعمل المشترك لرفع وعي طلاب الجامعات بمبادئ الإخاء والمحبة وقبول الآخر.

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الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا عصام فرحات رئيس جامعة المنيا مؤتمر حكاية وطن نحو الجمهورية الجديدة منطقة المنيا الازهرية
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