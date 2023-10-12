الصحافة العالمية تسلط الضوء على القتال بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

سلطت الصحافة العالمية، اليوم الخميس، الضوء على القتال بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت أجزاء كبيرة من قطاع غزة.

وأفادت بأن الفلسطينيون اندفعوا لشراء الطعام خوفًا، مشيرة إلى أنهم يعانون في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية، بينما تستعد إسرائيل لشن عملية برية محتملة.

فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في إدارة الموقف وارتكب خطأ كبير، مضيفة أنه ارتكب خطأ فادح كقائد للبلاد.

بينما قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أزمة غزة تنمو تحت قصف مكثف من قبل إسرائيل، وأضافت أن الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت حيث واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف المناطق المكتظة بالسكان، بينما شكلت الحكومة الإسرائيلية حكومة حرب طارئة وأمرت المستشفيات بالاستعداد لتصعيد متوقع للعنف.

وتابعت أن الصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين دخل منطقة مجهولة هذا الأسبوع، بعد اندلاع القتال الأعنف بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل منذ تأسيسها قبل 75 عاما.

في حين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 1354 شخصا على الأقل منذ اندلاع القتال الأخير بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت الوزارة إن أكثر من 6000 أصيبوا، مع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية في ضرب المناطق المكتظة بالسكان، وتدمير المباني، وتحويل الشوارع بأكملها إلى أنقاض ومحاصرة السكان.