وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

وصلت مساعدات إنسانية من الأردن إلى مطار العريش المصري اليوم الخميس ؛ تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، حسبما أفدت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ لها.

وفى وقت سابق أعلنت الأردن عن إرسال أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهالي في قطاع غزة حسبما ذكرت وكالة "بترا".

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر، ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، لتسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.

ودعت مصر، اليوم، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

كما أكدت مصر، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.