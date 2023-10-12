رئيس اللجنة الطبية بغزة: الجرحى يفارقون الحياة أمامنا ولا نستطيع إسعافهم

كشف محمد أبوسليمة، رئيس اللجنة الطبية والصحية بقطاع غزة، ومدير مستشفى الشفاء، اليوم الخميس، عن انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع، وعدم قدرة الأطقم الطبية على تقديم الخدمات للجرحى والمرضى، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع على مدار 6 أيام.

وأضاف "أبوسليمة" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، عن عدم قدرة مستشفى الشفاء على استيعاب الكم الكبير من أعداد الشهداء والمصابين الذين يتوافدون عليها بالآلاف، حيث وصل الأمر إلى افتراش بعض الجرحى طرقات المستشفى لعدم وجود أسرّة، مشيرًا إلى أن المستشفى استقبلت خلال الساعة الماضية أكثر من 100 جريح و40 شهيدًا من مخيم الشاطئ الذي ضربه الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكر رئيس اللجنة الطبية في غزة، أن القطاع يتعرض لوضع مأساوي لم يشهده منذ سنوات، حيث إن بعض الجرحى يفارقون الحياة أمام أعيننا ولا نستطيع إنقاذهم أو إسعافهم، فضلًا عن نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، والذي يعوق دون وصول أية مساعدات طبية.

وأشار "أبوسليمة" إلى أن الطواقم الطبية استهلكت طاقتها تمامًا في خدمة المرضى والمصابين على مدار 6 أيام دون راحة أو نوم بعد القصف الإسرائيلي، فضلًا عن تكدس غرف العمليات والعناية المركزة بالجرحي ما يعوق تقديم الخدمة للمرضى والمصابين خارج المستشفى.

وحذر مدير مستشفى الشفاء، من أن المستشفى قد يخرج عن الخدمة تمامًا خلال ثلاثة أيام، حال انقطاع الوقود عن المولدات الخاصة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.