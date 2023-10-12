وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بوصول مساعدات إنسانية من الأردن إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

وكانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.