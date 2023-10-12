اجتماع تنسيقى لمتابعة الموقف التنفيذى وسير العمل بالمجمعات الحكومية والخدمية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع تنسيقى لاستعراض الموقف التنفيذى والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية والتى تم المرور عليها ميدانيًا بمركزي إدفو وكوم أمبو.

وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب ، وأيضاً الرديسية بحرى، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات ، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات.

وجاء ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) .

وقد حضر الاجتماع كل من رئيس وحدة حياة كريمة، ورئيس جهاز التعمير، ورئيس منطقة البريد، بالإضافة إلى نواب رؤساء مدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، علاوة على منسق حياه كريمه، وأيضًا مسئول تشغيل مجمعات الخدمات.

وخلال الاجتماع، كلف اللواء ياسر عبد الشافى مسئولى هيئة البريد بالتنسيق مع الوحدات القروية لتكثيف الجهود للإنتهاء من التجهيزات والإستعدادات الخاصة بمقرات البريد داخل المجمعات الخدمية، موجهًا بسرعة تلافى كافة الملاحظات الفنية المرصودة بالمقرات ومنها الملاحظات الخاصة بنوعية الأبواب والشبابيك، وأيضًا أعمال الدهانات وغيرها من الملاحظات الخاصة بالتشطيبات النهائية التى يجب أن تتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى .

كما شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لرفع معدلات الإنجاز وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول، بالإضافة إلى الاهتمام بإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وإنارة وتشجير محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة.

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