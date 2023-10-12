مدير مستشفى بغزة: المنظومة الصحية انهارت تمامًا بسبب ارتفاع أعداد الجرحى

قال مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن المنظومة الصحية انهارت تماما ولا نستطيع تقديم الخدمات للجرحى والمرضى.

وأكد مدير مستشفى الشفاء في غزة في حديث للقاهرة الإخبارية، إن المستشفى لم يعد قادرا على استيعاب العشرات من المرضى والمصابين بسبب ارتفاع أعدادهم، فضلًا عن نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع واستهلاك الطواقم الطبية طاقتها تماما في خدمة المرضى والمصابين.

وأضاف: المستشفى قد يخرج عن الخدمة تماما خلال 3 أيام حال انقطاع الوقود عن المولدات الخاصة، وغرف العمليات ممتلئة مما يعوق تقديم الخدمة للمرضى والمصابين خارج المستشفى، لذلك تم تفريغ مستشفى أطفال كامل من أجل نقل المرضى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي.