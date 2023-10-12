غدا.. مكتبة مصر الجديدة تقدم العرض المسرحي "قصاقيص"

تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السابعة من مساء غد الجمعة، العرض المسرحى قصاقيص لفرقة بانوراما المسرحية، وهو عبارة عن مجموعة من الاسكتشات المسرحية المتنوعة من نتاج ورشة بانوراما المسرحية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة، إن عروض فرقة بانوراما قائمة على ورشة مسرحية للهواة والمهتمين يتبعها عرض قائم على نتاج الورشة من الاسكتشات عبارة مونولوج مسرحي أو مسرحية قصيرة في صورة مشهد أو أكثر، بغرض تقديم فكرة أو موقف ما.

كما اكد أن فرقة بانوراما المسرحية هي إحدى الفرق الفنية المستقلة التي تهتم بفن المسرح، وقد بدأ نشاط الفرقة الفعلي 19 أكتوبر عام 2000 حيث تشكلت من مجموعة من خريجي وطلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس المهتمين أساساً بالمسرح وعلى مدار السنين الماضية كان هدفها نشر ذلك الفن الراقي بين أوساط الشباب المهتمين به و ذلك عن طريق تقديم مسرحيات للهواة بقواعد المحترفين، كما تقدم للمهتمين ورش فنية مسرحية تخصصية