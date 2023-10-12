25 أكتوبر.. الحكم على يوتيوبر بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي

قررت الدائر المختصة بالمحكمة الاقتصادية، حجز الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" لجلسة 25 أكتوبر المقبل الجارى.

حضر المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة مني زكي، وقال إن التهمة ثابتة من خلال التحقيقات، والتقرير الفنى والمقطع المرئي للمتهم، وأكد أن ما عرضه المتهم من محتوى يسئ للفنانة لمنى زكي، وطالب بتوقع أقصى عقوبة عليه.

كانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية؛ وحددت 14 سبتمبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمته.

وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".

وقدم المستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية. وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.