دنيا سمير غانم تستعيد ذكريات والدها بمشهد من مسرحية "أهلًا يا دكتور"

استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكريات أعمال والدها الراحل الفنان سمير غانم، من خلال فيديو له من مسرحية "أهلًا يا دكتور" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت قائلة: "روحي وحياتي ومصدر سعادتي حتى وانت مش معايا، ربنا يرحمك يا حبيبي".

وتحرص دائمًا دنيا سمير غانم على إحياء تاريخ والدها الفني، حيث إنها قدمت أغنية "اوخي" بمناسبة عيد ميلاده بعد أن قدمها منذ أكثر من 40 عامًا وحققت نجاحًا باهرًا، لأنها تميزت بنكهة خفيفة وجديدة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقدم الفنان الراحل سمير غانم أغنية "اوخي" بالطريقة اليونانية خلال أحداث عمله السينمائي الشهير "عضة كلب"، ونجحت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء العمل مرة أخرى هذا العام بتوزيع موسيقي مختلف مع تواجد صوتي البوزوكي اليوناني.

وكانت كلماتها الآتي:-

أنيتا

إللا أنيتا إللا

إللا بانو أنيتا

تيكانيس

كالا الحمد لله

أوخي .. ايه

أكاتا ماستو بساريا

هللا بلوظة فاللا بلوظة

إي سيبسيخيمو

أوشي أنيتا أوشي.