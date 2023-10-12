حملات مكثفة لإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا اليوم الخميس حملاتها لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للتيسير على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.





وفى هذا السياق، قال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الوحدة المحلية حررت 65 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الاشغالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بشارع المصرف القبلي حيث تنوعت المخالفات بين ( إشغال طريق – إزالة ادارية – بائع متجول) ، وإيقاف صبة خرسانية بشارع 8 خلف مصنع السدوري بحي جنوب المدينة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ علي حرم الطريق العام.





وفي مركز بنى مزار، أشار عماد حسن رئيس المركز ، إلى أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات (بطريق الدليل) بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت عن تحرير 71 محضرا تنوعت بين 6 محاضر إشغال و 65 إزالة إدارية، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفى مركز سمالوط، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، على استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع على كباري المشاة والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 25 محضر إشغال بشارع عامر وميدان الأحمدي، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

