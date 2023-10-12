"طوفان الأقصى" يصل إلى ملاعب إنجلترا

كشفت بعض التقارير الإنجليزيه، اليوم الخميس، أن لاعبون عرب ومسلمون، يهددون بالانسحاب والخروج من الملعب أثناء مباريات الدورى الإنجليزي "البريمرليج"، فى حال عدم احترام شهداء فلسطين ، بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانيه، أن الدوري الإنجليزي يدرس الوقوف دقيقة صمت على قتلى إسرائيل ولكن لم يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي، وهو ما يقابل بالرفض من الرياضين العرب والمسلمين، لأنهم يرو انه تحيز فى ضحايا الحرب.



وأضاف التقرير، أنه تم الاجتماع بـ 30 رياضيا من كرة القدم، والكريكت والرجبي لمناقشة أوضاع الحرب الحالية بين فلسطين وإسرائيل.



وعلى أثر ذلك، قام اللاعبون بإبلاغ أنديتهم برغبتهم في إظهار الاحترام لجميع من فقد حياته وعدم التحيز لجانب واحد.



وذكر التقرير ايضاً أن الاجتماع مع اللاعبين العرب والمسلمين بينهم من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حذر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تلك القضية بطريقة تثير الكراهية.



وتم طرح سؤال من جانب اللاعبين المسلمين خلال الاجتماع وهو لماذا يتم الوقوف دقيقة صمت على قتلى إسرائيل فقط وليس فلسطين التي تعاني واستشهد أكثر من 950 مواطنا منهم، حسبما أشار التقرير.



كما حذر اللاعبون العرب خلال الاجتماع من مغادرة الملعب وقت مباريات الدوري حال لم يتم إظهار الاحترام لشهداء فلسطين، وذلك ردا على تفكير الاتحاد الإنجليزي بإضاءة ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل خلال مواجهة أستراليا الودية مساء الجمعة القادمة.